В Украине проводится аудит школ, которые смогут открыться с 1 сентября.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона заявил заместитель министра образования Андрей Витренко.

По его словам, прорабатываются механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах.

"Все зависит от ситуации в стране", - заявил Витренко, добавив, что в Минобразования составляют списки школ с бомбоубежищами, чтобы обеспечить безопасность детей и учителей.

"По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине существуют", - сообщил Витренко.

Напомним, в первой половине мая в Kyiv School of Economics заявили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину полностью или частично разрушены почти 1000 школ, более 500 медучреждений, более 200 предприятий и 12 гражданских аэропортов. А общий ущерб достигает $600 млрд.

Однако эти цифры и количество разрушенных школ, больниц, предприятий и жилых домов растут с каждым днем. Так, на днях оккупанты уничтожили школу в Авдеевке, которую литовцы с поляками отреставрировали и сдали в эксплуатацию только 1 сентября.

Учебное заведение сгорело дотла после обстрела фосфорными боеприпасами.

Напомним, также сообщалось, что украинские учителя бесплатно получат 43 000 ноутбуков от Google.

Кроме того Politeka писала, что украинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон.

Также Politeka сообщала о новом законе о конфискации, который был подписан президентом Украины.