Так, как оказалось, "Артемсоль", крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче, остановило работу еще в апреле. Причина – боевые действия.
По словам и.о. директора Виктора Юрина, остановку ГП "Артемсоль" почувствуют на себе и потребители за границей.
"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов - Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", - рассказал Юрин.
Напомним, ГП «Артемсоль» расположено в городе Соледар Донецкой области, неподалеку от Бахмута, где сейчас ведутся жесточашие бои.
Так, только за минувшие сутки оккупанты нанесли удары по 14 населенным пунктам Донецкой области. Под обстрелом оказался и Соледар.
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В соцсетях, обсуждая дефицит каменной соли, отмечают, что это не проблема – главное, чтобы Украина победила и в шутку желают бойцам ВСУ зарядить по оккупантам «байрактаром с солью».
«А все так за гречку переживали, вот!!! Соли не будет», «Пусть все наладится! Пусть настанет мир в Украине», «Что, опять соль по 50 гривен за пачку?», «В Черниговской области уже как две недели проблематично найти соль», - пишут пользователи соцсетей.
Добавим, что издание The Times обнародовало информацию, согласно которой великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.
Так, «коалиция желающих» попытается прорвать российскую блокаду и предоставить «защитный коридор» из Одессы через Босфор. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Литвы Ландсбергиса и главой МИД Британии Лиз Трасс.
Напомним, Кабмин утвердил новые льготы и выплаты для украинцев.
Как писала Politeka, четыре доплаты ждут украинских пенсионеров этим летом.
Также Politeka писала, что украинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон.