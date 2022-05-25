Российское командование готовится к тому, что война в Украине будет долгой.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, на это указывают действия российских военных.

«Сейчас мы наблюдаем самую активную фазу полномасштабной агрессии, которую Россия развязала против нашего государства», - подчеркнул Мотузняк.

Пресс-секретарь Минобороны отметил, что сейчас на фронте сложилась крайне сложная ситуация.

«Сейчас решается, пожалуй, судьба страны», - пояснил Мотузняк.

В то же время он подчеркнул, что на первом этапе войны российские войска понесли стратегическое поражение, после чего были вынуждены изменить свои цели.

В данный момент самыми горячими точками стал Донецкий операционный район и Славянское направление. Там российские оккупанты практически не переставая используют артиллерию и авиацию, бьют в том числе и по жилым кварталам.

«Также Россия сейчас ищет определенные новые рубежи, откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары, в том числе с территории Беларуси и с территории Крыма. Эти тяжелые бои, которые сейчас продолжаются на востоке, и станут итогом этой войны», - рассказал Мотузняк.

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