Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что новый пакет санкций против россии "уже на подходе". По его словам, в рамках нового пакета предлагается заблокировать работу всех российских банков, включая самые крупные "Сбербанк" и "Газпромбанк".

"Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Поэтому для нас принципиально, чтобы шестой пакет санкций, в который входит прямое и непрямое энергетическое эмбарго, чтобы он был в действии... В любом случае шестой пакет будет работать. Седьмой пакет будет на подходе. То есть блокировка всех российских банков, включая "Сбербанк" и "Газпромбанк", через который сегодня идут расчеты", - заявил Подоляк.

Отметим, что советник главы ОП также прокомментировал слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который предложил Украине пойти на уступки рф. "Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать россии часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "Давосских паникеров". Немного заняты, защищаем свободу и демократию", - сказал Подоляк.

Напомним, Встреча Зеленского и путина: украинский президент назвал единственное условие.

Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал о колоссальном превосходстве рф над Украиной по одному пункту: но есть нюанс.

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