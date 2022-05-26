Одна из клиенток ПриватБанка сообщила, что уже долгое время не может получить доступ к своим средствам из-за проблем с авторизацией.

Так, на сайте Минфин, женщина сообщила, что является постоянным клиентом ПриватБанка, но уже много лет не может авторизироваться.

«Вписываю номер телефона, пароль и далее следует привычный алгоритм «звонок». Звонок отсутствует и затем открывается окно для ввода смс. СМС НЕ ПРИХОДИТ. Пыталась выполнить вход с разных устройств, так что дело не в девайсе. Сим-карта активирована и работает исправно. Из-за событий в нашей стране я нахожусь не в Украине. Из-за событий в нашей стране мне необходимы эти последние деньги для выживания. Почему у меня нет доступа к своим средствам? Как исправить ситуацию?», - сообщила женщина.

В ПриватБанке заверили, что СМС сообщения на номер клиента были отправлены, также были совершены попытки дозвониться.

«Вопрос доставки сообщения лежит на мобильном операторе. Вы можете проверить, включена ли доставка сообщений и прием звонков в роуминге на ваш номер или обратитесь к оператору мобильной связи для уточнения», - сообщили в Привате, добавив, что этот вопрос также могут помочь решить их коллеги в в онлайн-поддержке на сайте банка.

Тем временем еще один клиент ПриватБанка сообщил, что столкнулся с угрозами со стороны сотрудницы банка:

«Звонок был в 20−40 24.02.2022. Угрожают с банка. Какая-то девица звонила и с высокомерием говорила: и делайте что хотите, хоть вешайтесь мне все равно!».

В ПриватБанке пообещали разобраться с ситуацией.

Напомним, в Приватбанке предупредили о дополнительном ограничении относительно наличных денег.

Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.