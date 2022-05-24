У ПриватБанку дали важливе роз’яснення щодо обмеження на зняття готівки.

Так, на офіційній сторінці ПриватБанку в Facebook одна з клієнток звернулся до банку з таким питанням:

«З чим пов'язане обмеження на зняття готівки з приватних карт сьогодні за кордоном після повідомлення про те, що НБУ відпускає гривню у вільне падіння?».

У ПриватБанку зазначили, що дане рішення не має відношення до рішення НБУ щодо курсів валют.

«Через великий попит на готівку, в деяких регіонах на прохання місцевих банків встановлене додаткове обмеження на зняття готівки, безготівкові розрахунки діють без обмежень», - пояснили у ПриватБанку.

Також у Приваті уточнили, що обмеження діють за кордоном: "Наразі на виконання вимог Постанови Національного банку встановлено обмеження на зняття готівки за кордоном. В Україні обмеження відсутні".

Нагадаємо, з 21 травня Нацбанк скасував обмеження курсу продажу валюти. Також скасовуються обмеження встановлення курсу, яким банки списують з рахунків клієнтів гроші у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картами там.

Крім того, Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. гривень в еквіваленті (зі 100 тис. гривень, як було досі).

Нагадаємо, у ПриватБанку вказали на важливий нюанс щодо купівлі квитків на потяг через Приват24.

Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.