Рф почти достигла порогового уровня количества вооружения, которое должно оставаться на балансе армии. Использовано уже около 60% запасов высокоточного оружия.

Возможности пополнять запасы высокоточного оружия аналогичными темпами у рф сейчас нет. По состоянию на сегодняшний день, страна-агрессор россия в войне против Украины уже использовала около 60% своего высокоточного оружия.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью проекту Радио Свобода.

Он отметил, что рф почти достигла порогового уровня количества вооружения, которое должно оставаться на балансе армии. Использовано уже около 60% запасов высокоточного оружия. По некоторым видам, даже больше – 70%

При этом представитель разведки отметил, что у рф есть "нормативные требования" относительно того, сколько вооружения должно быть в войсках. И по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил.

Скибицкий также добавил, что из-за санкций Москва не может пополнять запасы так же быстро, как во времена Советского Союза. Именно поэтому рф начала расконсервировать ракеты, производимые во времена СССР, надежность которых сомнительна. С учетом этого, рашисты изменили свою тактику.

"Если раньше по объекту применялись 2-4 высокоточные ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от 8 до 12 ракет разного формата. Или баллистические, или крылатые ракеты наземного, или морского базирования, чтобы быть готовыми уничтожить цель", – резюмировал представитель ГУР.

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