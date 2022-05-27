Появились подробности о судьбе украинских военных, эвакуированных с комбината «Азовсталь» в уничтоженном рашистами Мариуполе.

О том, что ждет защитников Украины в будущем и что происходит сейчас, рассказал в эфире 24 канала секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он сообщил, что сейчас украинские бойцы, до последнего защищавшие Мариуполь и «Азовсталь» находятся в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Данилов сообщил, что по имеющейся у власти информации, бойцов не пытают. Однако, других подробностей пока не сообщают.

«Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше – увидим, мы следим за этим процессом», - заявил секретарь СНБО.

Он также сообщил, что в будущем всех украинских бойцов должны будут обменять на пленных россиян. При этом Данилов подчеркивает, что не может раскрывать детали этой операции. Он отметил, что над освобождением пленных украинских бойцов сейчас работают люди, взявшие на себя соответствующие гарантии.

«Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы», - заявил секретарь СНБО, добавив, что власти будут по возможности принимать активное участие в операции по освобождению бойцов.

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