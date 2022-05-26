Советник главы Офиса президента поделился неутешительными новостями в новом эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.
По словам Арестовича, сейчас силы ВСУ находятся в крайне тяжелом положении.
«Ситуация на фронте аховая для нас. Нас выносят дальнобойными средствами. И нам пока нечего противопоставить противнику. Кроме мужества украинских солдат», - заявил советник главы ОП.
Так, по некоторым данным, Украина потеряла город Лиман, рассказал Арестович. По его словам, захват города российскими оккупантами показал «возросший уровень оперативного управления и умения российской армии».
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В свою очередь, Украина утратила способность бить по тылам противника, рассказал Арестович.
«Все потому, что у нас не хватает соответствующего вооружения. Если страны-партнеры не будут медлить, ВСУ нанесут сокрушительные удары по позициям орков, но вопрос во времени и желании помогать», - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что в сложившейся ситуации Запад «проходит тест на адекватность», однако пока все идет к тому, что он его провалит.
Напомним, в Минобороны предупредили о максимальном обострении на фронте.
Как сообщала Politeka, Лукашенко активизировался, помогает путину размещать "Искандеры" и не только.
Также Politeka писала, что оккупанты открыто хвастаются, как издеваются над украинцами.