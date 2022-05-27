Украинцам на временно оккупированных территориях объяснили, как будет оформляться пенсия по возрасту.

Так, на официальной сторонке ПФУ в Facebook одна из пользовательниц спросила, как теперь можно оформить пенсию по возрасту людям на оккупированных территориях.

"Это единственный источник дохода у людей. Выехать с территории возможности не имеют", - пояснила женщина.

Также о похожей проблеме сообщила еще одна пользовательница Facebook:

"Есть вопросы относительно оформления пенсии. Моему отцу 21 февраля исполнилось 60 лет, но из-за начала войны он не успел ее оформить... Проживает в г. Волноваха.. Сейчас это оккупированная территория. Как оформить теперь пенсию?".

В ПФУ ответили, что пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом было подано на перевод в электронный вид трудовую книжку).

Если стажа в РЗО недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через web-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Также в ПФУ подчеркнули, что если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано не позже трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, наступающего за днем достижения пенсионного возраста (если 60 лет исполнилось, например 1 марта, то трехмесячный период до 1 июня 2022 года).

«Если обращение за пенсией будет позже – пенсию назначат с даты обращения за ней», - пояснили в ПФУ.

Перечень основных документов, которые необходимо подать до сервисного центра, такой: паспорт, идентификационный код, документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об очное обучение, военный билет и др.), справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 года (по желанию), реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк), фотография для пенсионного удостоверения.

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