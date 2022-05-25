Грошові виплати, які зараз отримують наші військові, складаються з двох частин.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як нараховується зарплата для українських військовослужбовців і що на це впливає. Подробицями поділилися в ГУР Міноборони.

За його словами, грошові виплати, які зараз отримують наші військові, складаються з двох частин. Перша-це щомісячна зарплата, яку військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги.

Друга частина - це додаткова грошова винагорода, встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану.

Додаткова винагорода:

для військовослужбовців, які безпосередньо не залучені у ведення бойових дій, воно становить 30 тис. грн на місяць або приблизно 1 тис. грн на день;

для воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода становить 100 тис.грн на місяць або приблизно 3 тис. грн на день.

Виплачують гроші в поточному місяці за попередній. Суму ділять на дві частини. У першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячну зарплату відповідно до посади, звання та інших параметрів.

У другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди, тобто 30 або 100 тис.

Для отримання грошових виплат військовослужбовець повинен мати рахунок в будь-якому українському банку. Реквізити свого рахунку потрібно надати у фінансову службу вашої частини.

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