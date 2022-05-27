"Ватная" жительница Мелитополя, которая ждала прихода рф, рассказывает, почему на оккупированных территориях ждут возвращения украинской власти. Об этом телефонном разговоре стало известно благодаря перехвату, который был опубликован ГУР Минобороны.

В частности в перехваченном телефонном разговоре жительница оккупированного Мелитополя рассказывает российскому военному о событиях в курортном поселке Кирилловка Запорожской области.

"Народ знаешь как окрасился? Там сейчас опять партизаны в Кирилловке подымаются. Зачем так делать? Забрать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи", - рассказывает жительница Мелитополя российскому военному.

Женщина вспоминает, что при украинской власти ничего подобного не было и жилось намного лучше.

"В рф говорят за наших бандер. А мы хотели бы бандер сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что раньше нас так никто не обижал, как сейчас", - заявила она опешевшему солдатику рф.

Напомним, что армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.

Как сообщала Politeka, Украину предупредили об ограничениях использования американского оружия.

Также Politeka писала, что оккупанты провели неудачные операции на двух направлениях.