Російський лідер Володимир Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися і, можливо, до кінця року.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За цого словами, не виключено, що бойові дії затягнуться до кінця року.

«Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги яку нам надають», - пояснив Скібицький.

Також представник української розвідки, зараз наодвиться багато дат. Наприклад, 11 вересня в Росії єдиний день голосування - до цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях.

«Сьомого жовтня день народження Путіна, йому 70 років - і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес», - пояснив Скібицький, підкресливши, що війна, яку Путін хоче вести, буде довготривалою.

За словами представника розвідки, Росія планує надовго залишитися на півдні України, армія противника розгортає потужне угруповання, яке включає сухопутний, повітряний і морський компонент.

«З початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готують відповідні інженерні спорудження, будується навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що Російська Федерація хоче залишитися надовго», – попередив Скібіцький.

Додамо, що в той же час представник України Євгеній Цимбалюк під час засідання ОБСЄ заявив, що росія проводить примусову паспортизацію на Херсонщині та Запоріжжі.

"З метою закріплення контролю над Херсонською та Запорізькою областями там створено близько 20 окупаційних адміністрацій. Вчора путін підписав указ, який спрощує видачу російських паспортів. Це означає примусову паспортизацію, яку ми бачили раніше на Донбасі", - заявив Цимбалюк.

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