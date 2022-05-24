Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно повернулася з США, часто радує шанувальників подробицями свого життя в мікроблозі Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милими кадрами з прогулянки в Києві, на яких постала в незвичайному образі.

На фотографіях Злата відображена в цікавій локації на тлі київських хмарочосів. Перед камерою вона з'явилася в укорочених джинсах і бежевій футболці з яскравим малюнком, доповнюють образ білі кроси. Пишне кучеряве волосся співачка розпущене і трохи розпатлане вітром, а на її обличчі легкий макіяж і задумливий вигляд.

У підписі до фотографій Огневич написала:"Монолог з собою зараз про прийняття...". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото артистки, засинаючи її компліментами в коментарях.

"Яка гарна. Дуже атмосферні і теплі фото. Неймовірний. Люблю, обожнюю всім серцем", "Дівчинка", "Красуня", "Дуже хороша. Улюблене сонечко, не сумуйте. Міцно, міцно обіймаю всім серцем і люблю", "Злата, яка ви красуня", "Красуня", "Чарівна", "Вам дуже личать кучері", "Ти красуня", - пишуть в коментарях.

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