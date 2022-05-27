Вынужденные украинские переселенцы, которые из-за войны выехали в Польшу рискуют остаться без ранее полученных социальных выплат и даже заплатить проценты. Об этом сообщает профильный портал InPoland.
В частности, украинцы могут лишиться помощи в случае выезда из страны. При незадекларированном отсутствии в стране в течение месяца и более все выплаты, полученные в этот период, придется вернуть с процентами. Также есть риск потерять право на легальное пребывание в стране.
Потому о своем выезде из Польши украинцам обязательно нужно предупредить польское Управление социального страхования (ZUS). Сообщить о своем выезде можно через платформу электронных услуг (PUE).
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Кроме того, ужесточает правила выплат для украинских беженцев Чехия. Там хотят лишать пособия тех, кто бесплатно получает продукты и средства гигиены.
Кроме того, с 16 мая Чехия усилила паспортный контроль для беженцев из Украины. Денежную помощь начали выплачивать только тем, кто пересек границу Украины после 24 февраля.
Напомним, что в Минэкономики напомнили, кто имеет право на деньги в размере 6500 и что изменилось.
Как сообщала Politeka, в Минцифре сообщили о новом виде помощи.
Также Politeka писала, что украинские беженцы ошеломили немцев своим поведением.