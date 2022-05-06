Послуга подачі заявок на отримання роботодавцями компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб стала доступною на порталі та у додатку Дія.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Міністерство економіки України.

Йдеться про 6 500 тисяч гривень, які підприємці можуть одержати за кожного співробітника з числа ВПО та із заробітною платою не нижче мінімальної.

Як повідомляється, програма підтримки працевлаштування внутрішньо переміщених осіб передбачає виплату грошової допомоги протягом двох місяців від дня початку роботи нового працівника.

Згідно з повідомлення Мінекономіки, щоб отримати кошти, роботодавцю потрібно стояти на обліку як платнику єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подати податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік.

При цьому уточнюється, що програма не розповсюджується на бюджетні організації або фонди соціального страхування.

Вважається, що такий механізм стимулюватиме роботодавців працевлаштовувати переселенців.

Як повідомлялося раніше, крім того, низка підприємств отримала державне замовлення на виробництво продукції у цілодобовому режимі, а це збільшить кількість робочих місць у чотири рази через відкриття додаткових трьох змін.

Додамо, що на початок квітня кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні через повномасштабне вторгнення РФ досягала 7,1 млн.

Таку оцінку давало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Раніше цей показник оцінювався в 6,5-6,7.

«Більше чверті населення України було змушене залишити свої будинки. На сьогодні понад 4,3 мільйона біженців залишили Україну, що робить цю міграційну кризу найбільш швидкозростаючою з часів Другої світової війни», – йшлося у звіті ООН.

Нагадаємо, в "Дії" запустили нову корисну послугу.

Також повідомлялось, що Україна зможе вирішити проблему дефіцита палива, але радіти зарано - що буде з цінами.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.