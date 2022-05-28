Количество войск, которое россия собирает вдоль украинской границы, настолько мало, что его будет достаточно только для разведки боем. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, вероятность нового наступления на Киев равна нулю, и этот вопрос уже снят с повестки дня.
"На сегодняшний день еще одной группировки численностью в 150-170 тысяч – мы не наблюдаем, формирование ее для россии пока невозможною. Поэтому вопрос второго похода ни Киев с повестки дня снят», — заявил Жданов.
Также он добавил, что "Лукашенко разыгрывает комедию перед путиным" якобы о том, что его армия готова наступать. Также военный эксперт не воспринимает всерьез возможность создания оперативного командования на границе Беларуси с Украиной. "Это еще одно оттягивание времени", - считает Жданов.
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Отметим, что о возможном возобновлении наступления на Киев высказался и советник главы ОП Алексей Арестович. Он заявил, что Беларусь не нападет на украинскую столицу.
Напомним, УПЦ провозгласила независимость, Арестович рассказал о новом ударе для Кремля: "Православие показало жирную дулю".
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