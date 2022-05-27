По его словам, россия давит на Европу в двух направлениях, и сейчас коллективному Западу предстоит пройти экзамен.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что россия сейчас давит на Европу по двум направлениям, и Западу придутся определиться, на чьей он стороне. Так, один вид шантажа – это беженцы, второй – поставки вооружения в Украину и ответ на это со стороны рф. Об этом Арестович заявил в интервью Politeka Online.

"Они нашли два фактора, на которые максимально давят. Они давят на проблему беженцев, потому что идет продовольственный шантаж. В Европе всерьез опасаются, что сейчас возникнет серьезный кризис в северной Африке и на Ближнем Востоке из-за продовольственных бунтов, зашатаются там правительства, пойдет вторая "Арабской весны" так называемой. И связано это будет с миллионами беженцев в Европу. Они очень серьезно этого опасаются. А российское руководство прямо шантажирует", - рассказал Арестович.

Он также добавил, что второй фактор шантажа – это поставки в Украину вооружения. Путин угрожает "неприемлемой эскалацией" в случае таких поставок.

"Это означает, что Западу предстоит пройти экзамен, очень серьезный. Готовы ли они смотреть в лицо этим кризисам и что они хотят в принципе от этой войны, и в дальнейшем", - добавил советник.

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