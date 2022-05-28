Переселенцы, вынужденные выезжать из районов проведения военных действий или возможных боевых действий, могут получить денежную помощь на железнодорожных вокзалах. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Украинци во время эвакуации могут сразу получить одноразовую помощь в размере 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 грн на каждого взрослого в возрасте от 18 лет.
В Минцифре также пояснили, как работает услуга. Так, работники железной дороги собирают сведения о необходимости денежной помощи среди пассажиров эвакуационного поезда, отмечая количество детей, лиц с инвалидностью и просто взрослых.
Далее эти данные сразу передают работникам Укрпочты. Таким образом, после выхода из поезда, люди могут получить денежную помощь на вокзале в специально оборудованном пункте.
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Сейчас пункты выдачи денежной помощи уже работают на железнодорожных вокзалах Львова и Днепра, где уже получили выплаты 1842 лица общей сумме 4 495 000 грн. Вскоре перечень вокзалов, где можно будет получить помощь, расширится.
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