В ході боїв українських військ проти армії рф загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло «Волат». Про це повідомила прес-служба батальйону.
У прес-службі назвали смерть командира роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського – величезною втратою.
Уточнюється, що командир роти був смертельно поранений в ході операції зі звільнення українського села від російської окупації. Його намагалися доставити в лікарню в критичному стані, але не встигли
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Побратими захисника заявили, що він був справжнім воїном – легендою: він багато разів був поранений, але кожен раз обманював смерть – і повертався в стрій.
«Волат» не любив фотографуватися, тому фото або відео після нього залишилося небагато. Але пам'ять залишилася. Пам'ять про тих, кого він врятував у бою, хто зобов'язаний йому своїм життям. Пам'ять воїнів його роти, в якій він був ядром і серцем. Пам'ять тих, кого він захищав.
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