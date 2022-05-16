Побратими захисника заявили, що він був справжнім воїном-легендою: він багато разів був поранений, але кожен раз обманював смерть – і повертався в стрій.

В ході боїв українських військ проти армії рф загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло «Волат». Про це повідомила прес-служба батальйону.

У прес-службі назвали смерть командира роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського – величезною втратою.

Уточнюється, що командир роти був смертельно поранений в ході операції зі звільнення українського села від російської окупації. Його намагалися доставити в лікарню в критичному стані, але не встигли

Побратими захисника заявили, що він був справжнім воїном – легендою: він багато разів був поранений, але кожен раз обманював смерть – і повертався в стрій.

«Волат» не любив фотографуватися, тому фото або відео після нього залишилося небагато. Але пам'ять залишилася. Пам'ять про тих, кого він врятував у бою, хто зобов'язаний йому своїм життям. Пам'ять воїнів його роти, в якій він був ядром і серцем. Пам'ять тих, кого він захищав.

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