Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, что их старшая дочь Александра, которая в этом году выпускница, собирается учится в Украине. При этом специальность она выбрала гуманитарную. Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью украинским СМИ, которое транслировалось в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы своих планов не хотим менять. Я на нее не давила, это было ее решение. И я счастлива, потому что не хотела расставаться. Она будет сдавать мультимедийный тест и сейчас к нему готовится", - рассказала первая леди.

По ее словам, она не хочет озвучивать, какую именно специальность выбрала дочь, так как Александра попросила этого не делать. Однако Зеленская добавила, что это гуманитарное направление.

"Но это будет Украина, дома, будем учиться здесь", - подчеркнула первая леди.

Кроме того, первая леди поделилась, что младший сын, как и все дети в Украине сейчас проходит дистанционное обучение, но очень соскучился по школе и общению. Жена президента выразила надежду, что очное обучение в украинских школах возобновится с 1 сентября.

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