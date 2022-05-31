Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил советник главы ОП Алексей Арестович.
«Война - это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная. Но не стоит переживать. Впереди ещё обсессивно-компульсивное расстройство», - написал Арестович на своей странице в Instagram.
По его словам, это означает, что люди будут испытывать радость от десятикратного мытья рук, особенного ритуала выключения света перед выходом из дома, произнесения магических слов про суровую реальность и призывы к вере.
«Хоть во что-нибудь», - пояснил Арестович.
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По его словам, многие из украинцев найдут себя в этом.
«Впереди - интересные жизненные открытия. Держитесь», - призвал представитель ОП.
В свою очередь украинцы выразили готовность пройти через любые стадии ради того, чтобы жить в независимой и свободной от российских оккупантов стране.
«Готовы пройти все стадии, чтобы возродиться создавая новую жизнь», «Кажется, я уже на третьей стадии. Четвёртая будет или конец?», «Ну, ждём обсессивно-компульсивное расстройство через 2-3 недельки», - пишут комментаторы.
Напомним, ранее Арестович заявил, что Украина победила в "специоперации" и назвал вероятные сроки окончания войны.
Также Арестович сообщал о подробностях нового успеха ВСУ в Чернобаевке.
Также Politeka.net писала, что в Сети появилось фото Алексея Арестовича в старости.