Для российских войск есть несколько потенциальных мест перехода через реку Северский Донец.

Такие данные британских разведчиков 2 июня обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

Так, Россия взяла под контроль большую часть Северодонецка. Сейчас главная дорога в Северодонецкий карман остается под контролем Украины, но рф продолжает достигать постоянных локальных успехов, благодаря большой концентрации артиллерии. При этом российские войска понесли большие потери на этом направлении.

Переправа через реку Северский Донец, которая является естественным барьером на пути продвижения войск оккупантов, является жизненно важной для рф, поскольку они контролируют Луганскую область и готовятся перевести фокус на Донетчину.

Потенциальные места перехода через Северский Донец могут быть между Северодонецком и соседним Лисичанском, а также у недавно захваченного Лимана. По данным британских экспертов, в обоих местах линия реки все еще остается под контролем украинских войск, которые разрушили существующие мосты.

По прогнозу разведчиков, россии понадобится по крайней мере короткая тактическая пауза, чтобы перенастроиться на противоположные переправы через реку и последующие атаки дальше на Донецкую область, где украинские вооруженные силы подготовили оборонительные позиции. При этом враг рискует потерять часть импульса, который они создали за последнюю неделю.

Напомним, оккупанты уничтожают инфраструктуру Украины ради одной цели: в Минобороны раскрыли план кремля.

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