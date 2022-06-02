В ближайшее время российская армия может применить в Украине так называемый "сирийский опыт". Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВСУ Алексей Громов.
По его словам, ситуация развивается так, что вскоре приоритетными задачами для врагов могут стать:
- наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов по всей территории Украины,
- продолжение тотального уничтожения гражданской инфраструктуры и мирного населения, в первую очередь за счет нанесения ракетно-авиационных ударов.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
"Ужас": Ахеджакова после "нападения" во время спектакля рассказала, что на самом деле произошло
В Бундестаге "разнесли" Шольца из-за Украины: "Что вы нам не говорите, канцлер?"
"Снимают, подтанцовывают": украинская "Червона калина" уже гремит под стенами Кремля, видео
"Вы совесть имеете?": Приват сообщил о новых правилах с 1 июня и получил волну гнева
"Это так называемый сирийский опыт", – заявил Алексей Громов.
Он добавил, что будущей целью россии может стать окружение и уничтожение Объединенных сил Украины. Противник попытается создать сухопутный коридор с Ростовской областью к временно оккупированной территории Крыма, а в перспективе и Приднестровья. Таким образом рф попытается лишить Украину доступа к Черному и Азовскому морям.
Напомним, Германия нанесла экономический удар по рф: в россии уже не хватает "спецпродуктов".
Как сообщала Politeka, "Жить-то хочется": эксперт рассказал, как провалы россиян в Украине повлияли на белорусских военных.
Также Politeka писала, что Украина переходит в следующую фазу борьбы с рф, что это означает: "Самое главное не проиграть гонку".