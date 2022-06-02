Санкции Запада против рф в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину наносят тяжелый урон российской военной машине путем влияния на экономику. В это уверен министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Reuters.

По его словам, российская экономика рушится. Кроме того, в результате санкций Москва лишилась доступа к деталям, имеющим решающее значение для ее способности вести войну.

Экспорт из тех стран, которые присоединились к санкциям против рф, за последние месяцы упал на 53%, а экспорт из стран, которые являются нейтральными или поддерживают кремль, – на 45%.

Он также отметил, что Германия тоже нанесла сильный экономический удар рф. Так, Германия урезала экспорт в рф в марте на 60%, по итогам в апреля ожидается еще более резкое падение.

Хабек добавил, что в россии уже не хватает "спецпродуктов", что сильно ударит по ее экономике. При этом путин получает деньги, но время работает против рф.

"Путин по-прежнему получает деньги, но вряд ли может их потратить. А время работает не на россию, а против россии", - признал министр.

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