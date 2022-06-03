Советник главы ОП Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина рассказал, что российские оккупанты оказались в "ловушке" в Северодонецке, там они несут большие потери от украинских контрударов. Сейчас в городе идут бои, в которых украинские военные отбили у оккупантов несколько улиц, а также взяли захватчиков в плен. А целом, по словам советника, Украина сделала очень серьезный тактический ход.

"Наступление ведется так и таким способом, что оккупанты несут очень большие потери. Простыми словами, им дали втянуться в "ловушку" и ударили туда. Но это не значит, что мы отобьем Северодонецк. Скорее всего не отобьем. И это не значит, что Северодонецк русские так или иначе не займут", — предупредил Арестович.

Кроме того, в эфире у Фейгина советник главы ОП заявил, что суточные потери российских войск сейчас составляют 250-400 человек убитыми. Причем убитых больше, чем раненых, говорит Арестович.

Напомним, "Сирийский опыт": в Генштабе ВСУ рассказали, на что может пойти россия в Украине.

Как сообщала Politeka, Германия нанесла экономический удар по рф: в россии уже не хватает "спецпродуктов".

Также Politeka писала, что Артиллерия рф будет полностью уничтожена за неделю-две: эксперт рассказал, что скоро изменится на фронте.