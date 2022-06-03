Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, гражданство предоставлено «за выдающиеся заслуги перед нашей страной».
«Спасибо Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации», - подчеркнул Геращенко.
Советник главы МВД также напомнил, что 23 марта против Александра Невзорова следственный комитет рф возбудил дело за дискредитацию вооружённых сил рф.
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«За то, что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе», - прокомментировал этот факт Геращенко.
Добавим, ранее российские СМИ сообщили, что журналист Невзоров вместе с семьей подал заявку на получение гражданства Украины.
Сообщается, что Украина обязана проверить Невзоровых на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций.
Сам Невзоров, который постоянно подвергает жестчайшей критике, как власть Путина, так и действия российских войск на территории Украины, ситуацию пока не комментировал.