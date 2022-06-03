Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского якобы предоставлено гражданство Украины.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, гражданство предоставлено «за выдающиеся заслуги перед нашей страной».

«Спасибо Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации», - подчеркнул Геращенко.

Советник главы МВД также напомнил, что 23 марта против Александра Невзорова следственный комитет рф возбудил дело за дискредитацию вооружённых сил рф.

«За то, что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе», - прокомментировал этот факт Геращенко.

Добавим, ранее российские СМИ сообщили, что журналист Невзоров вместе с семьей подал заявку на получение гражданства Украины.

Сообщается, что Украина обязана проверить Невзоровых на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций.

Сам Невзоров, который постоянно подвергает жестчайшей критике, как власть Путина, так и действия российских войск на территории Украины, ситуацию пока не комментировал.