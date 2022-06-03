Об этом сообщили на официальном сайте канадского правительства.

Так, взрослым украинцам полагается единовременная выплата в размере 3000 канадских долларов ($2400), детям до 17 лет – по 1500 канадских долларов ($1200).

Деньги смогут получить украинцы и члены их семей, приехавшие в Канаду после 24 февраля. Получатели должны иметь действующее разрешение на работу или учебу, временный вид на проживание или участвовать в программе для срочной эмиграции CUAET.

Заявку на получение единовременной выплаты украинским беженцам следует подать через сайт правительства. Заявитель должен иметь счет в канадском банке, деньги поступят туда в течение пяти дней.

«Крайне важно, чтобы украинцы, которые бегут от войны в Украине, получили поддержку, когда они прибывают в Канаду. Сервис Канады стремится предоставить эту финансовую помощь как можно скорее, чтобы обеспечить семьям необходимую поддержку, когда их принимают в новых общинах», – заявил министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер.

Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Верховной Рады.

Как сообщала Politeka, в Минсоцполитики пояснили, кто получит повышенные выплаты.

Также Politeka.net писала, что некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.