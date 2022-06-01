Про це, як пише Politeka.net, повідомляють у Пенсійному фонді України.
«22 травня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 7337, яким пропонується внести зміни до статті 52 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, якою визначено порядок виплати пенсій», - йдеться у повідомленні.
В ПФУ зазначають, що після прийняття законопроєкту військові пенсіонери та особи, які мають право на пенсію згідно із зазначеним Законом зможуть обирати банківську установу з числа визначених уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій.
Зазначимо, що у список входять 46 банків, серед яких в тому числі «Ощадбанк» і ПриватБанк.
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Втім, далеко не всі позитивно оцінили рішення ВР.
«Офігеть, яке важливе рішення ухвалила ВРУ. Тепер я маю право сам обирати банківське установу, через яке ПФУ буде недоплачувати мені пенсію. Може настав час навести порядок саме в законодавстві про нарахування і перерахування пенсій, а не спосіб доставки?», - відреагував на повідомлення один з користувачів соцмереж.
Нагадаємо, деякі українці в червні отримають пенсії з доплатами.
Також повідомлялось, що з'явилось термінове попередження щодо виплат українцям в розмірі 3000 тисяч гривень.
Також Politeka.net писала, що українців розлютило повідомлення ПриватБанку про нові правила з 1 червня.