Про це, як пише Politeka.net, повідомляють у Пенсійному фонді України.

«22 травня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 7337, яким пропонується внести зміни до статті 52 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, якою визначено порядок виплати пенсій», - йдеться у повідомленні.

В ПФУ зазначають, що після прийняття законопроєкту військові пенсіонери та особи, які мають право на пенсію згідно із зазначеним Законом зможуть обирати банківську установу з числа визначених уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій.

Зазначимо, що у список входять 46 банків, серед яких в тому числі «Ощадбанк» і ПриватБанк.

Втім, далеко не всі позитивно оцінили рішення ВР.

«Офігеть, яке важливе рішення ухвалила ВРУ. Тепер я маю право сам обирати банківське установу, через яке ПФУ буде недоплачувати мені пенсію. Може настав час навести порядок саме в законодавстві про нарахування і перерахування пенсій, а не спосіб доставки?», - відреагував на повідомлення один з користувачів соцмереж.

Нагадаємо, деякі українці в червні отримають пенсії з доплатами.

Також повідомлялось, що з'явилось термінове попередження щодо виплат українцям в розмірі 3000 тисяч гривень.

Також Politeka.net писала, що українців розлютило повідомлення ПриватБанку про нові правила з 1 червня.