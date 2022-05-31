Пенсійний фонд України здійснив перерахунок пенсій відповідно до статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство соціальної політики України, йдеться про перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів.

«У червні працюючі пенсіонери отримають підвищені починаючи з квітня розміри пенсії після перерахунку», - йдеться в повідомленні Міністерства.

Так, на рахунки працюючих пенсіонерів в уповноважених банках і виплатних відомостях Укрпошти разом з підвищеною пенсією за червень включається доплата до раніше виплачених пенсій за квітень і травень.

Уточнюється, що перерахунок пенсій ПФУ здійснив автоматично на підставі звітності роботодавців про страхові стаж і заробітну плату, набуті після 01 березня 2020 року.

"Перерахунок проведений тим працюючим пенсіонерам, яким пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 01 квітня 2020 року", - пояснили в Міністерстві.

Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від тривалості страхового стажу та заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

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