Кабинет министров выделил средства на компенсацию расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, которые переместились в период военного положения. Об этом говорится в распоряжении правительства № 446-р.
"Областным военным администрациям обеспечить компенсацию расходов владельцам жилых помещений частного жилищного фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутренне перемещенных лиц", - сказано в решении Кабмина.
Отметим, частные собственники жилья, которые бесплатно размещают переселенцев, могут получить от государства денежную компенсацию за коммунальные платежи. Им будут начислять 450 гривен в месяц за каждого принятого человека.
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Также ранее Минреинтеграции утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенные лица будут получать выплаты.
Так, в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных действий, или которые находятся во временной оккупации, окружении, добавились: одна община в Николаевской и 5 - в Сумской областях.
Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Верховной Рады.
Как сообщала Politeka, в Минсоцполитики пояснили, кто получит повышенные выплаты.
Также Politeka.net писала, что некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.