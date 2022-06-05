Из резервного фонда областные администрации получат 50,6 миллионов гривен.

Кабинет министров выделил средства на компенсацию расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, которые переместились в период военного положения. Об этом говорится в распоряжении правительства № 446-р.

"Областным военным администрациям обеспечить компенсацию расходов владельцам жилых помещений частного жилищного фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутренне перемещенных лиц", - сказано в решении Кабмина.

Отметим, частные собственники жилья, которые бесплатно размещают переселенцев, могут получить от государства денежную компенсацию за коммунальные платежи. Им будут начислять 450 гривен в месяц за каждого принятого человека.

Также ранее Минреинтеграции утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенные лица будут получать выплаты.

Так, в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных действий, или которые находятся во временной оккупации, окружении, добавились: одна община в Николаевской и 5 - в Сумской областях.

Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Верховной Рады.

Как сообщала Politeka, в Минсоцполитики пояснили, кто получит повышенные выплаты.

Также Politeka.net писала, что некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.