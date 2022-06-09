Тысячи украинцев сегодня имеют право на получение 20 000 гривен. Денег, которые можно потратить на бизнес.

Как пишет Politeka.net речь идет о военнослужащих, которые сегодня защищают Украину на всех направлениях.

Так, согласно сообщению, озвученному на официальной странице в Фейсбук Сухопутных войск Украины, Украинский ветеранский фонд стремится поддержать бизнес, которым занимается кто-то из родных украинских защитников , а также поддержать собственное дело их жен, детей и родителей. На деньги имеют право также мужчины украинских защитниц.

Чтобы получить средства нужно:

Собрать пакет обязательных документов, а именно:

- скан паспорта заявителя с пропиской

- скан справки ВПЛ (скриншот из Дії не подходит)

- скан выписки или выписки из ЕГР о ФЛП или самозанятое лицо,

- скан подтверждения статуса ветерана, а именно: удостоверение участника боевых действий, удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны, удостоверение участника войны и члена семьи ветерана войны

- документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭД (чек или расходная накладная).

Отправить свою заявку с документами через аппликационную форму на сайте Украинского ветеранского фонда в разделе микрофинансирование бизнеса.

Затем получить ответ от Фонда — после проверки пакета документов. Средства поступят после одобрения.

Также в сообщении внимание военнослужащих обратили на такие важные нюансы: Если подается жена/муж — нужно добавить один из документов, подтверждающий статус ветерана в перечне выше, и копию свидетельства о браке.

Если подается ребенок - надо приложить один из документов, подтверждающий статус ветерана в перечне выше, и копию документа, подтверждающего совместное проживание с ветераном до войны.

Если подается «гражданский» муж или «гражданская» жена — нужно добавить в систему один из документов, подтверждающий статус ветерана в перечне выше, и копию соответствующего решения суда, которым установлен факт проживания одной семьей.

Также отмечается, что те, кто правильно заполнит заявку, загрузит весь пакет документов, смогут получить возмещение на сумму до 20 000 гривен в течение 10 дней.

"Заявки принимаются до завершения военного положения. Но стоит поторопиться, ведь Украинский ветеранский фонд может возместить первые 500 заявок", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее Нацбанк объявил о новых требованиях.

Также сообщалось, что Польша меняет правила для беженцев - часть выплат отменят.

Кроме того Politeka.net писала, что в Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит повышенные выплаты.