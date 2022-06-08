Ці зміни повинні стимулювати мігрантів стати більш незалежними від допомоги з одного боку, а з іншого – змушують роботодавців працевлаштовувати їх більш відповідально.

Для багатьох українців, вимушених тікати від війни до Європи, єдиним джерелом доходу стає матеріальна допомога від приймаючої держави.

Але в Польщі українським біженцям з 1 липня перестануть виплачувати щоденну допомогу в розмірі 40 злотих на день (275 грн) на харчування. Як повідомляє Obozrevatel зміняться також і правила при працевлаштуванні.

Ці гроші залишать для тих поляків, які приймають у своїх домівках українців. При цьому виплати в розмірі 40 злотих на людину в день продовжать отримувати інваліди, вагітні жінки та багатодітні сім'ї.

Також, з 1 червня в Польщі змінили правила безкоштовних залізничних поїздок для українців. Тепер вони доступні тільки в деяких містах і певним категоріям біженців з України.

Пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду тільки на маршрутах з наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав і Жешув.

Скористатися можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK і IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, і належать до наступних груп: діти до 18 років; жінки; чоловіки старше 60 років; чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Також чиновники мають намір внести зміни щодо працевлаштування в спеціальному законі про тимчасову охорону біженців з України.

Зараз роботодавцю достатньо повідомити про це службу зайнятості протягом 14 днів з моменту прийняття на роботу такої особи. Згідно з пропозиціями уряду, тепер таке повідомлення повинно містити дані про робочий час іноземця і розмір оплати праці, яких роботодавець буде зобов'язаний дотримуватися.

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