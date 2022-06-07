Національний банк України збільшує граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 90 до 120 календарних днів.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Нацбанку.

Зазначається, що таке рішення було прийнято, аби розширити можливості експорту та імпорту товарів українським бізнесом в умовах порушених через війну ланцюгів постачання.

Також в НБУ пояснили, що нові вимоги застосовуватимуться до операцій резидентів з експорту та імпорту товарів, здійснених із 5 квітня 2022 року.

«Для операцій, що проводилися до відповідної дати, граничні строки розрахунків, як і раніше, становлять 365 днів», - уточнили в Національному банку України.

Додамо, що раніше в НБУ також повідомили, що залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 118 млн грн.

На потреби військових перераховано понад 17,1 млрд грн.

«Залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 143 млн грн. Понад 430 млн грн перераховано для допомоги постраждалим від збройної агресії рф», - додали в НБУ.

Нагадаємо, що раніше в НБУ повідомили про нове жорстке рішення - що змінилося з 4 червня.

У свою чергу у Верховній Раді попередили про різкий стрибок цін і погіршення ситуації з курсом валют.

Також Politeka.net писала про прогноз НБУ щодо інфляції.