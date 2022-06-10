Как сообщает Нацбанк в течение июня – августа 2022 года запланировано выпустить в обращение дви памятные монеты, пишет Politeka.net.

"В единстве ‒ сила", которая будет посвящена единению украинского народа и поддержке Украины иностранными государствами-партнерами, и "Ой у лузі червона калина", которая будет посвящена гимну Украинских Сечевых Стрельцов, который стал олицетворением сопротивления и сплочения нашего народа в борьбе против российской агрессии.

В связи с этим НБУ с 10 по 17 июня проводит опрос, чтобы определить спрос на памятные монеты Украины в условиях войны.

Добавим, ранее замглавы НБУ Алексей Шабан заявил, что монета « В єдності ‒ сила» появится в обращении в конце июня.

По его словам, эскиз монеты - это работа художницы Алины Малюты. Главное изображение эскиза - цветок из рук, которые переплетены желто-голубой лентой, будет размещено на аверсе (лицевой стороне монеты, где обычно размещается герб государства или портрет ее главы — ред.) новой монеты. А на реверс взяли работу художника Сергея Топкина "Помощь стран-партнеров".

Номинал монеты - 5 гривен.

Кроме того, будет продолжена серия монет, которая посвящена родам войск ВСУ.

Напомним, некоторым украинцам раздадут по 20 тысяч гривен - кто имеет право.

Также Politeka.net писала, что Нацбанк объявил о новых требованиях.

Кроме того Politeka.net писала, что в Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит повышенные выплаты.