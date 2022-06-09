Тисячі українців сьогодні мають право на отримання 20 000 гривень. Грошей, які можна витратити на бізнес.

Як пише Politeka.net, мова йде про військовослужбовців, які сьогодні захищають Україну на всіх напрямках.

Так, згідно з повідомленням, озвученим на офіційній сторінці в Фейсбук Сухопутних військ України, Український ветеранський фонд прагне підтримати бізнес, яким наразі опікується хтось із рідних українських захисників , а також підтримати власну справу їхніх дружин, дітей та батьків. На гроші мають право також чоловіки українських захисниць.

Щоб отримати кошти потрібно:

Зібрати пакет обовʼязкових документів, а саме:

- скан паспорта заявника з пропискою

- скан довідки ВПО (скріншот із Дії не підходить)

- скан виписки чи витягу з ЄДР про ФОП чи самозайняту особу,

- скан підтвердження статусу ветерана, а саме: посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни, та члена сім’ї ветерана війни

- документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму на сайті Українського ветеранського фонду в розділі мікрофінансування бізнесу.

Потім отримати відповідь від Фонду — після перевірки пакету документів. Кошти надійдуть після схвалення.

Також у повідомленні увагу військовослужбовців звернули на такі важливі нюанси: Якщо подається дружина/чоловік — треба додати один із документів, що підтверджує статус ветерана у переліку вище, та копію свідоцтва про одруження.

Якщо подається дитина — треба додати один із документів, що підтверджує статус ветерана у переліку вище, та копію документа, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни.

Якщо подається «цивільний» чоловік або «цивільна» дружина — треба додати в систему один із документів, що підтверджує статус ветерана у переліку вище, та копію відповідного рішення суду, яким встановлено факт проживання однією сім’єю.

Також зазначається, що ті, хто правильно заповнить заявку, завантажить увесь пакет документів, зможуть отримати відшкодування на суму до 20 000 гривень протягом 10 днів.

«Заявки приймаються до завершення воєнного стану. Але варто поквапитися, адже Український ветеранський фонд може відшкодувати перші 500 заявок», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Нацбанк оголосив про нові вимоги.

Також повідомлялось, що Польща змінює правила для біженців - частину виплат скасують.

Крім того Politeka.net писала, що у Мінсоцполітики повідомили, хто з українців отримає підвищені виплати.