Для некоторых украинских абитуриентов будет обеспечена специальная квота для поступления.

Об этом сообщила народный депутат, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

Нардеп рассказала, что абитуриенты, которые не имеют возможности выехать с оккупированных территорий и сдать национальный мультипредметный тест (НМТ), смогут пройти вступительные испытания в формате дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса.

При этом если ребенок хочет вступить на контракт – достаточно будет подать лишь мотивационное письмо.

Также сообщается, что абитуриенты, которые получат положительные результаты на вступительных испытаниях, смогут воспользоваться специальной квотой в вузах или гарантированно поступить в учреждения профессионального предвысшего образования.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что в 2022 году выпускники будут сдавать мультипредметный тест онлайн, но при физическом присутствии в центре тестирования. "Отличие этого теста от классического ЗНО заключается в том, что это тестирование не предполагает открытых ответов. То есть там не будет Связного высказывания, а лишь ответы на конкретные вопросы, которые поставлены в тестах", – подчеркнул Горбачев.

Напомним, в ПФУ предупредили, что будет с пенсиями на фоне резкого падения зарплат в Украине.

Также сообщалось, что некоторым украинцам раздадут по 20 тысяч гривен.

Кроме того Politeka.net писала, что в Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит повышенные выплаты.