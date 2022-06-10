Об этом сообщила народный депутат, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.
Нардеп рассказала, что абитуриенты, которые не имеют возможности выехать с оккупированных территорий и сдать национальный мультипредметный тест (НМТ), смогут пройти вступительные испытания в формате дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса.
При этом если ребенок хочет вступить на контракт – достаточно будет подать лишь мотивационное письмо.
Также сообщается, что абитуриенты, которые получат положительные результаты на вступительных испытаниях, смогут воспользоваться специальной квотой в вузах или гарантированно поступить в учреждения профессионального предвысшего образования.
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Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что в 2022 году выпускники будут сдавать мультипредметный тест онлайн, но при физическом присутствии в центре тестирования.
"Отличие этого теста от классического ЗНО заключается в том, что это тестирование не предполагает открытых ответов. То есть там не будет Связного высказывания, а лишь ответы на конкретные вопросы, которые поставлены в тестах", – подчеркнул Горбачев.
Напомним, в ПФУ предупредили, что будет с пенсиями на фоне резкого падения зарплат в Украине.
Также сообщалось, что некоторым украинцам раздадут по 20 тысяч гривен.
Кроме того Politeka.net писала, что в Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит повышенные выплаты.