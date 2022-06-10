Пенсійний фонд затвердив показники середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за січень - березень 2022 року. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” цей показник враховується для обчислення розміру пенсії.
З початку року на тлі повномасштабної військової агресії рф середня зарплата в Українці різко скоротилася. ПФУ наводить такі показники:
січень — 14055,38 гривень;
лютий — 14133,18 гривень;
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березень — 13016,16 гривень.
Також Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 8 червня на пенсійні виплати спрямовано 16,4 млрд грн, в тому числі 4,7 млрд грн – на виплату пенсій через “Укрпошту”, 11,7 млрд грн – через уповноважені банки.
Раніше директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко поінформувала про перерахунки пенсій у 2022 році.
Наступний перерахунок виплат проведуть з 1 липня у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму. Цей перерахунок збільшить мінімальну та максимальну пенсійні виплати, а також ті складові пенсійних виплат, які залежать від прожиткового мінімуму.
Нагадаємо, раніше Нацбанк оголосив про нові вимоги.
Також повідомлялось, що деяким українцям роздадуть по 20 тисяч гривень.
Крім того Politeka.net писала, що у Мінсоцполітики повідомили, хто з українців отримає підвищені виплати.