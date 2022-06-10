Пенсійний фонд затвердив показники середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за січень - березень 2022 року. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” цей показник враховується для обчислення розміру пенсії.

З початку року на тлі повномасштабної військової агресії рф середня зарплата в Українці різко скоротилася. ПФУ наводить такі показники:

січень — 14055,38 гривень;

лютий — 14133,18 гривень;

березень — 13016,16 гривень.

Також Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 8 червня на пенсійні виплати спрямовано 16,4 млрд грн, в тому числі 4,7 млрд грн – на виплату пенсій через “Укрпошту”, 11,7 млрд грн – через уповноважені банки.

Раніше директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко поінформувала про перерахунки пенсій у 2022 році.

Наступний перерахунок виплат проведуть з 1 липня у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму. Цей перерахунок збільшить мінімальну та максимальну пенсійні виплати, а також ті складові пенсійних виплат, які залежать від прожиткового мінімуму.