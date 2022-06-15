Обыкновенная операция по пополнению счета в ПриватБанке обернулось обращением в полицию.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил один из килентов Привата на сайте Минфин.

«Сегодня пополнял в терминале свою карточку на 3000грн. Пополнение не пришло. После обращения в службу поддержки (это отдельная проблема о которой тут писали не раз) — сказали что деньги должны быть в течении часа. Через час конечно никаких денег на карточке не появилось», - заявил клиент.

Мужчина также уточнил, что пришлось обращаться в правоохранительные органы.

«… Заранее еще у банкомата вызвал полциию и зафиксировал свое обращение. Также сохранил все записи разговоров и переписок с поддержкой», - заявил клиент, добавив, что собирается судиться.

«Если можете, обходите Приват банк стороной», - подчеркнул недовольный клиент.

В комментариях еще один клиент Привата сообщил, что сталкивалсяс похожей ситуацией, но деньги свои он все же получил.

Напомним, банкоматы ПриватБанка не выдают деньги, но списывают со счета.

Также сообщалось, что ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен, - появилось объяснение.

Кроме того, Politeka.net писала, что у клиента Приватбанка исчезли с карты 15 тыс. гривен - что ответили в банке и вернут ли деньги.