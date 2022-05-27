Так, на сайте Минфин клиент назвал ПриватБанк «очень ненадежным» и раскритиковал работу службы безопасности банка.
«Один из примеров — у жены с карты, когда она находилась в Молдове, было украдено 15 000 гривень, при обращении в банк о возврате денежных средств был получен ответ от сотрудника банка, что деньги вернуть не могут…Вопрос, как можно держать свои деньги на карте ПРИВАТ банка если в любую минуту их могут украсть мошенники? Банку глубоко пофиг», - пожаловался клиент Привата.
Также он уточнил, как именно деньги исчезли с карты:
«Просто произошло снятие денег, а, когда жена зашла в приложение, то 15000 как с куста. И было написано, что якобы она оплату провела за какие-то игровые автоматы…А да, еще перед снятием за пару минут был звонок с банка и спросили не заходит ли она в приложение, так как кто-то пытается несколько раз зайти, она ответила - нет, и через какое-то время произошло списание».
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В Банке откликнулись на претензии, подчеркнув, что им жаль, что произошла такая ситуация.
«…К сожалению, в описанной выше ситуации банк ограничен в своих возможностях. Обжалование платежей производится по правилам международной платежной системы, действующим для всех игроков на рынке», - уточнили в ПриватБанке.
Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.
Также в ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении относительно наличных денег.
Кроме того Politeka.net писала, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.