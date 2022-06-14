«Почему такой банк «берет и делает» ничего для своего клиента?»

Таким вопросом, как пишет Politeka.net, задается разъяренный клиент ПриватБанка, чьи деньги были списаны со счета, но при этом не выданы банкоматом.

"Пытался снять средства в банкомате через сканирование QR-кода. И уже в третий раз средства снимаются со счета, а средства банкомат не выдает. Традиционный звонок в службу поддержки, традиционное слушание 40 минут тупого искусственного интеллекта, который рассказывает инфу не по запросу, потому что неправильно разобрал мой запрос", - сообщил клиент ПриватБанка о своей неприятности на сайте Минфин.

Мужчина также уточнил, что после оформления очередной жалобы на возврат средств ждет уже пятый день ее подтверждения.

"У меня вопрос: почему такой крупный банк не может разобраться со своим банкоматом, который уже за две недели такое делает в третий раз?"- гневается клиент ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен, - появилось объяснение.

Также сообщалось, что Приват сообщил о новых правилах с 1 июня и получил волну гнева.

Кроме того напомним, что у клиента Приватбанка исчезли с карты 15 тыс. гривен-что ответили в банке и вернут ли деньги