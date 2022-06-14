Астролог Влад Росс рассказал, когда в российской федерации произойдет и определенный переворот властей и когда закончится горячая фаза войны.

Об этом он рассказал на канал «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

Как говорит гость программы, не стоит удивляться, что путин после 22 лет правления решил, что россия должна вновь охватывать 1/6 часть суши и ему нужно захватить все. Поэтому, отмечает он, и происходит эта война, которая может перерасти в широкомасштабную атомную ядерную войну и вообще следующую мировую.

«В общем, бандит пришел к власти, как в уличной подворотне хочет стать главным вожаком, крутым, захватить весь мир и обладать магической властью повелителя всего мира», - подчеркивает астролог.

Попутно Влад Росс обращает внимание на то, что все это происходит в год тигра, а это кровожадное животное, которому всегда мало, которое не останавливается ни на чем и может уничтожить все, к чему стремилось современное человечество.

Также астролог прогнозирует перелом и некий переворот власти в россии на период схождения Марса с Ураном.

«Уран в соединении с Марсом коренным образом будет менять ситуацию театральных действий на военном фронте, и Украина начнет побеждать, побеждать очень усиленно, очень уверенно. И, конечно, ленд-лиз нам в помощь. Мы благодаря этому сможем отогнать орков от тех границ, к которым они сейчас прям трепещут», - утверждает Влад Росс.

По его словам, 30 октября Марс станет ретроградным, поэтому в ноябре уже не будет такого активного движения, конфронтации, горячей войны.

«Я всегда говорил, что июнь будет самый жаркий месяц, потому что и Марс в жарком Овне, и Юпитер в жарком Овне, прям сейчас мясорубка происходит у нас», - констатирует Влад Росс.

Как сообщала Politeka, Давыдюк заявил, что надо забирать Украину в Европейский союз и оставлять россию в одиночестве.

Также Politeka писала о том, что Сатаров рассказал, кто составляет ядерный электорат путина.