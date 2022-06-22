Украинцы, пострадавшие от развязанной россией войны, смогут получить крупную компенсацию от Европейского суда по правам человека.

О том, как это сделать, сообщило на своей странице в Фейсбук Министерство цифровой трансформации Украины. Отмечается, что сумма компенсаций для украинцев может составить от 5 до 30 тысяч евро.

Для получения выплат необходимо подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года.

Для подачи заявление нужно:

Заполнить форму на сайте: https://espl.com.ua

Загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ (он сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте)

Отправить заявление в одном из отделений Укрпочты (для отправителя услуга бесплатная).

Украинцы также смогут подавать заявление за своих родственников, если они не могут этого сделать самостоятельно.

Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года.

Отдельно отмечается, что поводами для обращения в ЕСПЧ могут стать следующие случаи: убийство близких, ранение или пытки, незаконное задержание или разрушение имущества. Выбитые окна в машине или квартире также являются поводом для обращения в суд. Все эти случаи описаны в Конвенции о защите прав и основных свобод и дополнительных протоколах к ней.

Напомним, оккупанты замышляют окружение и пытаются рассечь войска ВСУ.

Как сообщала Politeka, в Одессе устроили хищение запчастей к боевым самолетам ВСУ.

Также Politeka писала, что Украина работает над возвращением защитников Мариуполя.