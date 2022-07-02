В Украине любое курение в общественных местах будет запрещено.

Как сообщает Politeka.net, изменения в статью 13 Закона Украины №2899-IV о защите населения от вреда вторичного табачного дыма вступают в силу с 11 июля.

Итак, с 11 июля будет запрещено курение, потребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов.

Также будет запрещено отводить места для курения в помещениях предприятий и учреждений всех форм собственности.

Курение табачных изделий в местах, где это запрещено Законом предусматривает наложение штрафа 51-170 грн. В случае повторного за год нарушения штраф составляет 170–340 грн.

За размещение пепельниц, кальяна или курения также предусмотрен штраф: для субъектов хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйствования) - в размере 1000 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 10 000 грн.

Для заведений ресторанного хозяйства - 3000 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 15 000 грн.

Примечательно, что каждый может подать жалобу на курение в запрещенном законом месте. Сделать это можно дистанционно через сайт Госпотребслужбы.

Добавим, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезней, вызванных употреблением табака, ежегодно умирает более 8 миллионов человек в мире.

Употребление табачных изделий — один из основных факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, сахарного диабета, рака, хронических обструктивных заболеваний легких и расстройств психического здоровья), что является причиной почти 84% всех смертей в Украине. Каждый год 85 тысяч украинцев умирают от болезней, вызванных курением.

Также курение является ключевым фактором риска заболеваемости среди неинфекционных заболеваний, на которые приходится 91% всех преждевременных смертей.

Напомним, с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев.

Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.

Также Politeka.net писала о новом перерасчете пенсий.