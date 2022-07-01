Як пише Politeka.net, йдеться про гроші, які Польща виплачувала українським біженцям.
"Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", - заявив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер.
За його словами, багато українців шукають роботу та досить успішно.
"Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту - це, на нашу думку, достатньо часу для адаптації в країні", - пояснив Шефернакер.
Однак, будуть винятки, тож виплати будуть продовжені людям з обмеженими можливостями, вагітним жінкам та багатодітним сім'ям.
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Додамо також, що з 1 липня Польща скасовує безкоштовний проїзд польськими поїздами для українців.
"Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок польською залізницею", - повідомили в Укрзалізниці.
За даними польської прикордонної служби, з початку війни до 18 червня прибуло 4,166 млн. українців, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 2,195 млн. українців.
Також нагадаємо, що з 1 липня Укрпошта збільшила вартість своїх послуг.
Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.
Також Politeka.net писала про новий перерахунок пенсій.