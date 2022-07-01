Українцям з 1 липня перестануть виплачувати фінансову допомогу у розмірі 40 злотих на добу (близько 320 гривень).

Як пише Politeka.net, йдеться про гроші, які Польща виплачувала українським біженцям.

"Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", - заявив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер.

За його словами, багато українців шукають роботу та досить успішно.

"Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту - це, на нашу думку, достатньо часу для адаптації в країні", - пояснив Шефернакер.

Однак, будуть винятки, тож виплати будуть продовжені людям з обмеженими можливостями, вагітним жінкам та багатодітним сім'ям.

Додамо також, що з 1 липня Польща скасовує безкоштовний проїзд польськими поїздами для українців.

"Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок польською залізницею", - повідомили в Укрзалізниці.

За даними польської прикордонної служби, з початку війни до 18 червня прибуло 4,166 млн. українців, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 2,195 млн. українців.

Також нагадаємо, що з 1 липня Укрпошта збільшила вартість своїх послуг.

Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.

Також Politeka.net писала про новий перерахунок пенсій.