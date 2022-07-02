Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Так, Минреинтеграции планирует возобновить работу Межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным: как освобожденным, так и тем, кто еще в неволе.
Выплату смогут получить украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора, и семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории россии по политическим мотивам, а также из-за их общественной или профессиональной деятельности.
Также сообщается, что Кременчугская община выплатит по 100 тысяч гривен семьям погибших в результате ракетного удара оккупантов по ТЦ "Амстор". Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Руководство выдает за "пропавших": Резников раскрыл свежие данные по потерям россиян
5-летний украинец погиб во Франции: "Семья уехала из Украины, спасаясь от войны"
Ракета несла 900 кг взрывчатки: под завалами ТЦ в Кременчуге обнаружили десятки фрагментов тел
Юная дочь Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем: "Пристала ко мне..."
"Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ Амстор. Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии. Также выделили средства на оплату захоронений всех погибших", - отметил он.
Напомним, с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев.
Как сообщала Politeka, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.
Также Politeka писала о новом перерасчете пенсий.