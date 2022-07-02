Украинцы, касаемо которых межведомственная комиссия примет положительное решение, смогут получить единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Так, Минреинтеграции планирует возобновить работу Межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным: как освобожденным, так и тем, кто еще в неволе.

Выплату смогут получить украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора, и семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории россии по политическим мотивам, а также из-за их общественной или профессиональной деятельности.

Также сообщается, что Кременчугская община выплатит по 100 тысяч гривен семьям погибших в результате ракетного удара оккупантов по ТЦ "Амстор". Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий.

"Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ Амстор. Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии. Также выделили средства на оплату захоронений всех погибших", - отметил он.

Напомним, с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев.

Как сообщала Politeka, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.

Также Politeka писала о новом перерасчете пенсий.