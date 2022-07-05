Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Так, люди, которые получали пенсии через АО "Укрпочта" (в отделениях или с доставкой на дом) и временно изменили фактическое место жительства - могут получать пенсии по новому (временному) месту пребывания через платежную систему "Быстрая копейка" от "Ощадбанка", или через внутренние переводы "Укрпочты".

В ПФУ предупреждают, что в случае если пенсия по ведомостям на выплату пенсий не будет получена, "Укрпошта" сообщит об этом Пенсионному фонду Украины, и средства будут выплачены со следующего месяца. Если пенсия не получена в течение 6 месяцев подряд, ее выплата будет приостановлена. Для возобновления выплаты пенсии нужно будет обратиться в органы ПФУ.

Также отмечается, что если "Укрпошта" в установленном порядке уведомит об отсутствии технической возможности осуществлять выплату и доставку пенсий в определенных районах (населенных пунктах), определен альтернативный механизм выплаты пенсий - путем их зачисления на счета "Ощадбанка".

В Пенсионном фонде пояснили, что соответствующий порядок определен постановлением Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 года "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения".

Напомним, на украинцев обрушатся новые запреты с 11 июля.

Также Politeka.net писала о новом перерасчете пенсий.

Кроме того, о новых запретах и ​​правилах предупредили украинцев в Минюсте.