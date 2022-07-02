В Україні будь-яке куріння у громадських місцях буде заборонено.

Як повідомляє Politeka.net, зміни до статті 13 Закону України №2899-IV щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму набирають чинності з 11 липня.

Отже, з 11 липня буде заборонено куріння, споживання, використання тютюнових виробів, електронних цигарок, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, кальянів.

Також буде заборонено відводити місця для куріння у приміщеннях підприємств та установ усіх форм власності.

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено Законом, передбачає накладення штрафу 51-170 грн. У разі повторного за рік порушення штрафу становить 170–340 грн.

За розміщення попільничок, кальяну чи куріння також передбачено штраф: для суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарювання) – у розмірі 1000 грн, у разі повторного протягом року порушення – 10 000 грн.

Для закладів ресторанного господарства – 3000 грн., у разі повторного протягом року порушення – 15 000 грн.

Примітно, що кожен може подати скаргу на куріння у забороненому законом місці. Зробити це можна дистанційно через сайт Держспоживслужби.

Додамо, що за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у ​​світі.

Вживання тютюнових виробів — один із основних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань (серцево-судинних, цукрового діабету, раку, хронічних обструктивних захворювань легень та розладів психічного здоров'я), що спричиняє майже 84% усіх смертей в Україні. Щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням.

Також куріння є ключовим фактором ризику захворюваності серед неінфекційних захворювань, на які припадає 91% усіх передчасних смертей.

Нагадаємо, з 1 липня скасовано один із видів фінансової допомоги для українців.

Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.

Також Politeka.net писала про новий перерахунок пенсій.