Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что никакого повышения тарифов на электроэнергию сейчас не планируется и не предполагается. По словам главы правительства, украинские производители планируют больше заработать на европейских потребителях и за счет этого удержать тарифы на свет для украинцев.

"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными", - заявил Шмыгаль.

Отметим, ранее премьер-министр заявил, что в правительстве Украины не планируют до конца следующего отопительного сезона каких-либо изменений в тарифах. "До конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов не будет. Мы это задекларировали, мы будем это соблюдать. Это важно. Люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму", – заявил Шмыгаль.

По его словам, учитывая ситуацию в Украине и мире, этот отопительный сезон будет непростым. Об этом говорят не только в Украине, но и на мировой арене. Шмыгаль отметил, что ждать легких решений этой зимой не приходится, однако, в Кабмине поднимать тарифы для населения не планируют.

Напомним, Новые штрафы вводятся в Украине уже с понедельника: что будет запрещено.

Как сообщала Politeka ПриватБанк запускает новую функцию: что стало доступно.

Также Politeka писала, что "Когда вы остановите войну?": Лавров стал изгоем на саммите G20, не хотят даже фотографироваться.