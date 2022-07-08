Відтепер, як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Привата, бізнес-клієнти можуть під час відкриття строкового депозиту в «Приват24 для бізнесу» підключити автоматичне перерахування частини або всіх процентів на підтримку Збройних Сил України.

Крім того бізнес-клієнти ПриватБанку зможуть підключити таку опцію для вже відкритих строкових депозитів у гривні.

«Новий функціонал дозволяє вибрати різні варіанти перерахування процентів на потреби армії України: від 0 суми виплачених процентів, третини або двох третин до всієї суми виплачених процентів», - підкреслюють в ПриватБанку.

Також в установі нагадали, що в «Приват24 для бізнесу» можна перерахувати кошти через віджет «Благодійність» у веб версії електронного банку та через іконку «Добро» у мобільному додатку: - на підтримку Збройних Сил України; - для підтримки українців, які постраждали від російської агресії; - у Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим»; за програмою «Допомога шпиталям і медзакладам України»; - на рахунок Help Ukraine Center (доставка в Україну всього, що рятує).

Нагадаємо, ПриватБанк повідомив про нові правила і отримав хвилю гніву.

Крім того, Politeka.net писала, що клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.

Також повідомлялося про клієнта ПриватБанка, з картки якого зникли 15 тисяч.